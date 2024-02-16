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Siyaset Turgut Altınok'tan 'maaşları ödemiyor' iftirasına cevap!
Siyaset

Turgut Altınok'tan 'maaşları ödemiyor' iftirasına cevap!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 16:14:00 - 2024-02-16 16:19:50
Turgut Altınok'tan 'maaşları ödemiyor' iftirasına cevap!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, muhalefetin "maaş" iftirasına cevap verdi.

Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Siteler'deki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Altınok muhalefetin, "Keçiören Belediyesi'nde personel maaşlarını alamıyor" iftirasına cevap verdi.

'Külliyen yalandır, iftiradır'

Altınok esnafla buluşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Turgut Altınok, bir gazetecinin, "Keçiören Belediyesinde çalışan işçilere maaşlarının verilmemesi ve bunun yanında da zamların yapılmamasına yönelik basında bazı iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz ile beraber bir haber yaptılar. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp bir sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıl Keçiören belediye başkanlığı görevinde bulundum. 20 yıllık görev süremde ne işçinin ne de memurun maaşları bir gün aksamamıştır. Maaşları biz bir gün önce yatırırız. Şu an bizde çalışan işçilerimiz mesaileriyle beraber Büyükşehir'den (ABB) daha fazla maaş alıyorlar. Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz."
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