  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

TÜRGEV'den açıklama: İnsanlık için sesini yükselt

Fatmanur Altun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TÜRGEV'den cinsiyetsiz bir toplum oluşturma görevi üstlenerek sapkınlığı meşru göstermeye çalışan bazı kurum ve kuruluşlara tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:09:00 -
TÜRGEV'den açıklama: İnsanlık için sesini yükselt

Son dönemde Türkiye’de artış gösteren kadın cinayetleri toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken bu durumu fırsat bilen fitne odakları sapkınlığı meşru hale getirmeye çalışıyor.

TÜRGEV'den son dönemde ortaya çıkan bu tehlikeli duruma ilişkin bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Son yıllarda giderek politik bir hüviyet kazanan homoseksüellik ve türevlerine dair hareketin, uluslararası kurum ve kuruluşların da desteğini arkasına alarak küresel bir dayatmaya dönüştüğünü müşahade ediyoruz. Bu dayatma emredici ve nefret dilini esas alan propaganda yöntemiyle dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de toplum huzurunu ve sağlığını tehdit eder noktaya gelmiştir.

Homoseksüellik ve türevlerinin propagandasının yapılması, bunları özendirici üslup kullanılması toplumumuzun ezelden beri güçlü şekilde karşı olduğu bir olgudur. Ailelerin neredeyse tamamı biyolojik cinsiyeti temel almakta, çocuklarını ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak yetiştirmeye özen göstermektedir.

Öte yandan çeşitli nedenlerle biyolojik cinsiyetini yadsıyan bireylerin geçmişten bu yana eşit vatandaşlık temeline dayalı hakları koruma altındadır. Toplumumuz bu bireyleri nefret nesnesi olarak değerlendirmemekte, bu nedenle baskı ve şiddete uğramalarını diğer şiddet suçlarıyla aynı kategoride görüp lanetlemektedir. Ancak propaganda yoluyla insanın sadece ilkel güdülerine indirgenmesini reddetmekte, eşrefi mahlukat olarak yeryüzünde bulunan insanın tek boyutlu ilkel bir varlık olarak kimliklendirilmesini insan onuruna ve varlığına bir saldırı olarak değerlendirmektedir.

Geçmişten bugüne tevarüs ettiğimiz bütün değerlerimize aykırı olarak toplumumuza enjekte edilmeye çalışılan bu ihraç “norm”u sosyal bünyemiz reddetmektedir. Toplumumuz bu yöndeki dayatmayı ağır bir ihlal olarak görmekte ve toplumsal genetiğimize dönük bir müdahale girişimi olarak okumaktadır.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak biz de giderek belirginleşen bu dayatmaya karşı net duruşumuzu ortaya koyuyoruz. İnsanlığı tehdit eden, toplumların taşıyıcı unsuru olan aileyi yok ederek toplumsal çözülme ve çürümeyi hızlandıran, gençlerin ve çocukların anlam dünyalarını alt üst ederek onları bedensel ve ruhsal olarak yaralayan bu olguyu bir norm olarak asla kabul etmeyeceğiz. Propagandasının yapılmasına sessiz kalmayacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın önüne konan bu yöndeki modelleri ve teşvikleri hoş görmeyeceğiz. İnsanlığın faşist yöntemlerle baskı altına alınmasına, cinsiyetsiz, ailesiz, atomize insan yaratma projesine karşı sesimizi yükselteceğiz. İfade hürriyetinin ve inanç hürriyetinin baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz.

Yalnız olmadığımızı, sesimizin tüm dünyada insanlık ailesinin geleceği için endişe duyan her dinden, her ırktan ve her düşünceden milyonlarca insanın sesine karıştığını biliyoruz. Çağrımızı onların çağrılarına ekliyoruz.

Geleceğimizi, çocuklarımızı, insanlık haysiyetini ve onurunu korumak hepimizin ortak vazifesidir. Ülke ve dünya kamuoyunu bu sese ortak olmaya davet ediyoruz. Hep beraber sesimizi yükseltelim.

Onurumuz için, geleceğimiz için, insanlık için!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı