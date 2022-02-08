Turgay Güler kimdir, nereli kaç yaşında? Turgay Güler nerede yazıyor?

Turgay Güler, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de yaptığı kuru fasulye açıklaması ile sosyal meydanın gündemine oturdu. Peki, Turgay Güler kimdir? Turgay Güler'in mesleği ne? İşte detaylar...

Turgay Güler kimdir?

Turgay Güler, 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Güler, bilinen birçok haber kanalında muhabirlik yapmış ve TV kanallarında çalışmıştır. Meslek hayatındaki en büyük yükselişi ise Kanal 7’deki özel haberleri sayesinde olmuştur. Turgay Güler 2006 senesinde ekranlara çıkmaya başlamıştır. Özellikle Ülke TV'deki "Sıradışı" programında kısa sürede ün kazandı ve izlenmeler aldı. Ardından uzun süre Akşam gazetesinde yazarlık yapan Turgay Güler sonrasında Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Turgay Güler 2014 yılından bu yana Güneş'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca Turgay Güler'in Mehdix, Sır Küpü ve Ruhlar Kuyusu adında 3 kitabı da bulunmaktadır. Turgay Güler evli ve bir çocuk babasıdır. Turgüy Güler, Akşam Gazetesi'nde yazmaktadır.