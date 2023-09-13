Turbo yağ yakıcı smoothie (Şifa bombası): Daha farklı bir yol arayanlara detoks kaynağı! Hemen yapın, kilolar gitsin

Turbo Yağ Yakıcı Smoothie (Şifa Bombası) Tarifi İçin Malzemeler

1 avuç maydanoz

2 dal nane

1/2 (yarım) – 1 elma

1 kalın dilim salatalık

1 ceviz kadar taze zencefil

1 dilim organik limon (kabuğu ile)

1 tatlı kaşığı hakiki bal

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 tatlı kaşığı balık yağı veya çörek otu yağı veya zeytinyağı

1 adet ceviz

1 tatlı kaşığı kurkuma tozu

İsteğe bağlı:

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı çia tohumu

1 tatlı kaşığı hint pire tohumu

İsteğe bağlı ayrıyeten veya alternatif olarak:

1 yarım havuç

1 avuç taze ıspanak

2 dilim paprika (tatlı biber)

1 dal aloe vera jelı

Kırmızı pancar suyu

Turbo Yağ Yakıcı Smoothie (Şifa Bombası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu karışım mümkün olduğunca her sabah yapılır ve aç karnına içilir. Kilo sorununuz var ise, bu karışımı bire bir kahvaltınızla değiştirin, veja kahvaltı saatinizi 2 – 3 saat ileri alın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem tok tutacak, hem metabolizmayı hızlandıracak, yağları hızlı bir şekilde eritecek, hem bağırsakları çalıştıracak, şişkinliği giderecek, hem bağışıklık sistemini güçlendirecek, kendinizi daha hafif ve energie dolu hissedeceksiniz!

Lütfen bunu içip tatlılara veya hamur işlerine vsr. devam edeyim demeyin. Herşeyin tadına bakın. Fakat yağlı ve şekerli ürünlerden uzak durun. Herşeyin çoğu zarardır. kendi elimizle vücutumuzda çeşitli şikayetlere ve hastalıklara yol açılmasını sağlıyoruz. İnanın eğer bağırsaklarımıza biraz daha özen gösterirsek hastalıkların çoğu hiç ortaya çıkmayacaktır.

Gelelim tarife:

Sebzeler ve meyveler yıkanır, kabadan doğranır, blendere alınır, tohumlar ilave edilir.

Üzerini 2 parmak kadar geçecek şekilde soğuk su doldurulur, ve karışım tamamen özleşene kadar en az 1 dakika ezilir.

Su miktarını damak tadınıza göre çoğaltabilirsiniz.

Suyun bir kısmını (yaklaşık yarım su bardağı kadar) kırmızı pancar suyu ile değiştirebilirsiniz.

sağlıklı kalmanız dileği ile.