Turanşah kimin oğlu? Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah'ın babası kim?

TRT 1’in geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünden itibaren Ogün Kaptanoğlu da izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, Turanşah karakterini canlandıracak.

Saray ile İsfahan’ın büyük sırla çalkalandığı ve de yangın yerine döndüğü sırada Selçuklu topraklarına gelen Turanşah, Melikşah’ıTekiş’in ardından oldukça zorlayacak. Babası Kavurd Bey’in vaktiyle Melikşah’la taht savaşına girip kaybetmesi ve de Nizamülmülk’ün önerisiyle de öldürülmesi sonrası hem Melikşah’ı hem de Nizamülmülk’ü baş düşmanı gören Turanşah’ın saraya gelişi taşları yerinden oynatacak. Üçlü arasında neler yaşanacağı merakla beklenecek.

Turanşah kimin oğludur?

Turanşah (11th century - 1096), Kirman Selçuklu meliki, Kavurd Bey'in oğludur.

Turanşah'ın Hükümdarlığı

Kardeşi Sultanşah'ın ölümünden sonra tahta çıktı. Görev süresi boyunca, Selçuklu ilişkileri yeniden kötüleşti, Terken Hatun kendileri ile savaş durumuna geçti. 1097'de Fars Vilayeti Terken Hatun ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa da savaşta aldığı yaralar nedeniyle kısa bir süre sonra öldü.

Kirman'daki Melik Turanşah Camii, onun emriyle inşa edildi.

Ogün Kaptanoğlu kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turahan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü isimle ilgili olarak Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.

Bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başlamıştır. 6 yıl modelli yapan Kaptanoğlu, televizyonlardan gelen tekliflerle iki ayrı konsept de programlar sunmaya başlamıştır, bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de rol aldı.

2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol almıştır. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev almıştır.

Ulusal kanallarda ve dizilerde oyunculuğunu sürdürdü. 2006 yılında senarist Osman Dikiciler'in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen'nin Kardan Adamlar adlı filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını gösterdi. Bu film ile 2006 Antalya Film Festivali'nde yarıştı ve hemen akabinde Kartal Tibet'in yönetmenliğinde "Amerikalılar Karadeniz'de" adlı filmde rol aldı. Oyunculuk kariyerine İstiklal Harp Hikâyeleri adlı projelerde Şehit Şerife Bacı televizyon filminde başrol oynayarak devam etmiştir. Daha bir çok yapım da rol almış olan Ogün Kaptanoğlu, oyunculuğun yanında serbest dalış, dağcılık ve motor sporları ile de ilgilenmektedir.