Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava yeniden görülmeye başlandı

MUĞLA (AA) - İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada aracın sahibinin yargılanmasına yeniden başlandı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Yargıtayın sanık yönünden bozma kararına uyulmasına oy birliğiyle karar vererek, sanık ve sanık avukatı ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından beyanlarını aldı.

Duruşmada söz verilen Çetindağ, 25 yıldır servis taşımacılığı işini yaptığını, bir kusurunun olmadığını savundu.

Aracının gerekli tüm belgelerinin bulunduğunu, bakımlarının da eksiksiz yapıldığını aktaran Çetindağ, kazanın ölümlü olması nedeniyle olayın kendine mal edildiğini, kaza nedeniyle kendisi ve ailesinin mağdur olduğunu belirtti.

Sanık avukatı Mustafa Cihat Eken ise Yargıtayın kararında fren sisteminde yapılan değişikli bilen kişi olarak müvekkilini gösterdiğini belirterek, "Biz buna katılmıyoruz. Kaza tamamen araç şoförünün o anda dikkatini dağıtan bir olaydan meydana geliyor. Yani şoför hatasından kaynaklanıyor. Bilinçli taksir konusunda müvekkilimin hiçbir suçu yok. Şayet şoför hayatta olsaydı şu an sanık sandalyesinde o olacaktı. Biz kazanın ve aracın yeniden alanında uzman bir bilirkişi ekibi tarafından incelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının bilirkişi talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanmıştı.

Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti.