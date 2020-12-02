  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tüpraş’tan Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 500 milyon TL tahvil ihracı
Aktüel

Tüpraş’tan Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 500 milyon TL tahvil ihracı

Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz: - "2019 yılında yaptığımız tahvil ihracının ardından pek çok reel sektör şirketi piyasaya gelmişti. Bu defa yine bir süredir sınırlı aktivite gördüğümüz piyasada, 500 milyon TL gibi yüksek bir tutarda, 2 yıl vadeli ve TLREF referanslı bir işlemi tamamlamış olmamızın piyasaya güven sağlayacağına inanıyoruz" - Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy: - "Yıl sonuna yaklaşırken TLREF referanslı bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmemiz, önümüzdeki seneye özel sektör tahvilleri açısından da daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:31:23 -
Tüpraş’tan Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 500 milyon TL tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bu yıl içinde gerçekleştirilen reel sektör ihraçları arasında en yüksek tutarda olan tahvil ihracı, 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli olarak tamamlandı. İşlem, aynı zamanda TLREF referanslı bugüne kadar yapılmış en büyük reel sektör ihracı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, 500 milyon TL’lik işlem büyüklüğüne ulaşarak başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tüpraş olarak Türk Lirası cinsinden özel sektör tahvil piyasasına katkı sağlamayı her zaman önemsiyoruz. 2019 yılında yaptığımız tahvil ihracının ardından pek çok reel sektör şirketi piyasaya gelmişti. Bu defa yine bir süredir sınırlı aktivite gördüğümüz piyasada, 500 milyon TL gibi yüksek bir tutarda, 2 yıl vadeli ve TLREF referanslı bir işlemi tamamlamış olmamızın piyasaya güven sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.


- "Tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlıyoruz"


Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da pandemi sürecinin ve ekonomiye etkilerinin devam ettiği bu dönemde gerçekleştirdikleri tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Türk lirasında son haftalardaki olumlu seyir, yatırımcıların TL cinsinden ürünlere olan ilgisini artırdı. Tüpraş'la gerçekleştirdiğimiz bu işlemde, 500 milyon TL gibi önemli bir tutara ulaşmamızın, piyasamızdaki bu olumlu trendi teyit ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana reel sektör şirketlerine ait ihraçlar toplam 5,8 milyar TL ile geçen yılın yüzde 40 altında seyretmekteydi. Yıl sonuna yaklaşırken TLREF referanslı bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmemiz, önümüzdeki seneye özel sektör tahvilleri açısından da daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama
Gündem

Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Çukurova Havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan ..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!
Gündem

CHP'li İBB'nin yalanı ortaya çıktı!

Marmaray üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP’li İBB’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay