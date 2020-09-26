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Ekonomi Tüpraş, Online Staj Programı ile öğrencilerin gelişimlerini destekliyor
Ekonomi

Tüpraş, Online Staj Programı ile öğrencilerin gelişimlerini destekliyor

Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy: - "Gelişim faaliyetlerinin, yapılandırılmış bir şekilde tasarlandığı online staj programı, hem sektörümüzü ve kurumumuzu hem de şirket kültürümüzü bir bütün olarak tanıtabilmek için iyi bir uygulama oldu"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:43:18 -
Tüpraş, Online Staj Programı ile öğrencilerin gelişimlerini destekliyor

KOCAELİ (AA) - Tüpraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan çalışma modeliyle başlattığı Genç Yetenek - Nextremers Programı'nın ardından, bu kez üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarını da online olarak tamamladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, pandemi dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin gelişimi için çalışmalarını online platformlarda sürdürdü.

Her sene zorunlu üniversite stajı kapsamında ağırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı staj programını bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında dijitale taşıyan şirket, toplam 5 bin 660 başvuru üzerinden değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan 200'den fazla öğrenciyle ağustos ve eylül dönemlerinde bir araya geldi.

Tamamına yakını iç kaynaklarla yönetilen programda 60'tan fazla Tüpraşlı, birebir eğitim, departman sunumları, rehberlik ve mentorluk desteği vererek öğrencilerin gelişimi için 400 saate yakın zaman ayırdı.

Ayrıca kariyer ve gelişim sohbetlerinde Tüpraşlılarla bir araya gelen öğrenciler, profesyonel hayata ilk adımlarını atmadan önce onların deneyimlerinden öğrenme fırsatı yakalayarak, kendi kariyer yolculuklarıyla ilgili merak ettiklerini sordu.

- Dijital çözüm önerileri ön plana çıktı

Programa katılan öğrenciler, oryantasyon gününden son güne kadar 4 hafta boyunca Tüpraş'ı tüm rafinerileri ve fonksiyonlarıyla bir bütün olarak tanıma fırsatı elde etti.

Öğrencilere Üretim, Proses, Bakım gibi temel rafine bilgilendirmelerinden, Satış&Pazarlama, Ar-Ge, Veri Analitiği, Lojistik gibi birçok farklı alanda toplamda 25 farklı departman sunumu yapıldı.

Stajyer öğrenciler, bir aylık staj süresi boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik olarak, Tüpraş özelinde proje fikirleri geliştirdi.

Proje fikirleri arasında eğitim ve gelişim, iş güvenliği, enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve topluma fayda sağlama gibi konular öne çıkarken proje fikirlerinin birçoğunda dijital çözüm önerilerine yer verildi.

- "İyi tasarlanmış bir online staj programı hem öğrencilere hem kuruma katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy, yapılan deneyim anketleri sonuçlarına göre öğrencilerin programla ilgili memnuniyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Dijital altyapısı kuvvetli, kullanıcı dostu platformlarla iletişim ağını iyi kurduklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Gelişim faaliyetlerinin, yapılandırılmış bir şekilde tasarlandığı online staj programı, hem sektörümüzü ve kurumumuzu hem de şirket kültürümüzü bir bütün olarak tanıtabilmek için iyi bir uygulama oldu. Fiziki stajlara kıyasla daha fazla araştırma ve fikir üretme, kişiye ve bilgilere daha hızlı ulaşma ortamı sağlayan online staj programları sayesinde, öğrencilerin yaşadıkları ya da okudukları şehirlerle staj yapmak istedikleri kurumlar arasındaki coğrafi uzaklıklar, artık bir araya gelmek için engel olmayacak."


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