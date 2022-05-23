Tüp yüklü kamyon devrildi! Yaralılar var
Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.
Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.
Vatandaşlarca çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.
Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.