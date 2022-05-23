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Aktüel Tüp yüklü kamyon devrildi! Yaralılar var
Aktüel

Tüp yüklü kamyon devrildi! Yaralılar var

Karaman'da devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:29:00 -
Tüp yüklü kamyon devrildi! Yaralılar var

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyondaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Uyanık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon, ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde devrildi.

Yanmaya başlayan kamyondaki sürücü ve yanındaki Muzaffer Özdemir, araç içinde sıkıştı.

Vatandaşlarca çıkarılan 2 kişi, güvenli bir yere taşındı. Yangında kamyondaki bazı tüpler patlarken, yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Ermenek ve Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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