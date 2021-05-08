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Dünya Tunus'tan İsrail'e kınama!
Dünya

Tunus'tan İsrail'e kınama!

Tunus'un, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:03:00 -
Tunus'tan İsrail'e kınama!

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, terör devleti İsrail'in sistematik ihlallerine ve gerginliği tırmandıran tehlikeli adımlarına karşı Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması çağrısında bulunuldu.

Siyonist İsrail terör güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve orada ibadet edenlere yönelik ihlal ve saldırılarının şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, Filistin halkının özgürce ibadetlerini yerine getirebilme ve başkenti Kudüs olan bir devlet kurma haklarının olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e uluslararası meşru kararlara uyması ve Filistin halkının çalınan haklarını iade etmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan Tunus Meclisinden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin tekrar eden ihlalleri, Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetlerinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Arap Parlamentolar Birliğine Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek için olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

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