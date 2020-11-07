  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'taki Libya Forumu'nda, seçimlerle ilgili düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor
Aktüel

Tunus'taki Libya Forumu'nda, seçimlerle ilgili düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams: - "Hedefimiz, demokratik yöntemlerle ve Libya kurumlarına yeniden meşruiyet kazandırarak Libyalıların kendi temsilcilerini seçebilmelerini sağlamak"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:24:55 -
Tunus'taki Libya Forumu'nda, seçimlerle ilgili düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, 9 Kasım'da Tunus'ta düzenlenecek Libya Siyasi Diyalog Forumu'yla Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Libya el-Ahrar Televizyonu'na konuşan Williams, BM kararları ve Berlin Konferansı'nın kapanış bildirisi doğrultusunda düzenlenecek Forum'a katılacak Libyalı tarafların Tunus'a ulaştığını belirtti.

Söz konusu forumla Libya'daki krize siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Williams, seçimlerin en kısa sürede yapılmasına olanak sağlayacak gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Williams, bu düzenlemeler arasında, yürütme organının oluşturulması ve seçimlerin yapılacağı anayasal ve hukuki temel üzerinde uzlaşılmasının yer aldığını ifade etti.

Williams, "Hedefimiz, demokratik yöntemlerle ve Libya kurumlarına yeniden meşruiyet kazandırarak Libyalıların kendi temsilcilerini seçebilmelerini sağlamak." dedi.

Ateşkes anlaşmasına varılması, 5+5 adıyla bilinen Ortak Askeri Komitenin Libya'da gerçekleştirdiği toplantılar ve petrol üretimine yeniden başlanmasıyla uygun koşulların oluştuğuna değinen Williams, ilerleyen günlerde Libyalı tarafların, ülkenin geleceği için önemli kararlar alacağını sözlerine ekledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı. "5+5 Ortak Askeri Komitesi" de 2-4 Kasım'da Libya'nın Gadamis kentinde toplantı düzenlemişti.

Libyalı tarafların, siyasi krize çözüm bulmak için 9 Kasım'da da Tunus'ta bir araya gelmesi bekleniyor.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay