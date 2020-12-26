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Aktüel Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 07:28:50 -
Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate Kovid-19'dan 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1826 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısı toplam 4 bin 385'e yükselirken, pozitif vaka sayısının ise 128 bin 578 olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada, salgına yakalananlardan 98 bin 429 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus 12 milyon nüfusa sahip.

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