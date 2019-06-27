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Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler hedef alındı

Tunus'ta polis otosunun hedef alındığı intihar saldırısı düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:11
Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler hedef alındı

Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:11
  1. bombalı intihar saldırısı
  2. Habib Burgiba Caddesi
  3. Charles De Gaulle Caddesi
  4. Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği

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