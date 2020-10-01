Tunus'ta hemşireler Kovid-19 nedeniyle kötüleşen hastane koşullarını protesto etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerdeki kötüleşen koşullar ve hükümetin beklenen adımları atmaması hemşireler tarafından protesto edildi.

Tunus Hemşireler Sendikasının çağrısıyla başkentteki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan onlarca hemşire, Kovid-19 salgınından dolayı sağlık kurumlarındaki kötüleşen koşullar ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmaması nedeniyle gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan hemşireler, "Sağlık hakkı, yaşama hakkı", "Hemşirelik mesleği ağır iştir" ve "Sağlık protokolünün kapsamlı bir şekilde uygulanmasına evet" gibi sloganlar attı.



Hemşireler Sendikası Üyesi Bilal el-Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarındaki durumun tehlikeli aşamaya geldiğini ve çalışmalarının bir "insanlık mesajı" olduğunu söyledi.

Kasımi, devletin hemşireler için daha fazla sayıda laboratuvar testi imkanı ve uygun karantina merkezleri sağlayarak özellikle sağlık personeli arasında virüsün yayılmasıyla ciddi şekilde ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık kurumlarındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesine dair taleplerine hükümetin cevap vermediğini söyleyen Kasımi, hemşirelik mesleğini "ağır iş" olarak vasıflandıran bir yasa çıkarılması ve hastanelerde uygun çalışma koşullarının sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en son 265, vaka sayısı da 18 bin 413 olarak açıklanmıştı.



