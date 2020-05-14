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Tunus'ta dört gündür yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:16:13 -
Tunus'ta dört gündür yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

TUNUS (AA) - Tunus'ta dört gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedilmediği açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatteki verilere göre, ülkede dört gündür yeni vaka tespit edilmediği belirtildi.

- Vakaların yüzde 75'i iyileşti

Ülkedeki toplam vaka sayısının 1032 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen vaka sayısının bugüne kadar kaydedilen vakaların yüzde 75'ine denk gelen 759'a yükseldiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülkede yeni can kaybının da yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45 olduğu yinelendi.

Tunus'ta ilk Kovid-19 vakası 2 Mart'ta tespit edilmişti.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi önlemler almıştı. Bu kapsamda 22 Mart'ta ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatılmış, daha sonra buna ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması kararı alınmıştı.

Vaka sayılarında düşüşe geçilmesi üzerine Tunus'ta 4 Mayıs'tan itibaren karantina şartlarının hafifletilmesine karar verilmişti.

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