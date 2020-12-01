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Aktüel Tunus'ta doktorlar genel greve gitti
Aktüel

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:03:41 -
Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

TUNUS (AA) - Tunus'ta doktorlar tıp eğitiminin genel çerçevesini ve pratisyen hekimlikten uzman doktorluğa terfi edilmesini düzenleyen kanunda değişiklik talebiyle 4 günlük genel grev kararı aldı.

Başkent Tunus'taki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan çok sayıda doktor, "doktorlar dayanışma içinde", "doktorları ötekileştirmeye hayır" ve "sağlık personeline yeterli karantina imkanı sağlansın" yazılı dövizler taşıyarak, mevcut kanuna göre sınavla olan uzman doktorluğa geçişin sınavsız ve doğrudan olmasını talep etti.

Gösteriyi organize eden Halk Sağlığı Genel Hekimleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da pratisyen hekimlikten uzman doktorluğa geçişin koşulsuz ve doğrudan olması istendi.

Başkentteki gösteriyle eş zamanlı olarak ülkenin birçok kentinde doktorlar Halk Sağlığı Merkezleri önünde toplanarak aynı talepleri dile getirdi.

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