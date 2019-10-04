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Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura çıkan Nebil el-Karvi aleyhine, seçimlerde destek sağlaması için eski İsrailli istihbarat subayının yönettiği bir reklam şirketiyle anlaştığı için dava açtı.

04 Ekim 2019 Cuma 08:12
Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı

Demokratik Akım Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için eski bir İsrail istihbarat subayı tarafından yönetilen Kanadalı bir reklam şirketiyle 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı" iddiasıyla cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı. 

Açıklamada, Karvi'nin söz konusu şirketle imzaladığı anlaşma metinlerinin, ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandığı belirtildi. Kanadalı şirketin müdürü Ari Ben-Menashe, İsrail'de eski istihbarat subayı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski istihbarat danışmanı ve silah tüccarı olarak biliniyor.

Anlaşmaya göre, Ari Ben-Menashe, halen hapiste olup cumhurbaşkanı seçimlerine girmeye hak kazanan Karvi'ye, Trump ve Putin'le görüşme ayarlayacak. Trump ve Putin'den seçimler için destek isteyecek Karvi, bu hizmet karşılığında şirkete 1 milyon dolar ödeyecek.

Karvi'nin liderliğindeki Tunus'un Kalbi Partisi iddiaları yalanlarken suçlamaların, seçimleri etkilemek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Gerçek olmayan belgelerin, bilgisayar ortamında hazırlandığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:12
  1. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  2. Nebil el-Karvi
  3. Tunus
  4. Anadolu Ajansı

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