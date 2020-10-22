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Aktüel Tunus'ta başkent ve 3 ildeki sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı
Aktüel

Tunus'ta başkent ve 3 ildeki sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:52:50 -
Tunus'ta başkent ve 3 ildeki sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başkent dahil 4 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı 15 gün süreyle uzatıldı.

Tunus'un kuzey illeri başkent Tunus, Bin Arus, Aryana ve Menuba valiliklerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağının cuma gününden itibaren 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise 19.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

Tunus yönetimi, söz konusu 4 ilde, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için 8 Ekim'de 15 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 740'a, vaka sayısı da 45 bin 892'ye yükseldi.


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