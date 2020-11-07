Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 1753'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 525'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 32 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1585 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1753'e, vaka sayısı 67 bin 918'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 46 bin 192 oldu.

- Suudi Arabistan



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgında 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 407 yeni vaka tespit edildiği, 433 kişinin iyileştiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 525'e, vaka sayısının 350 bin 229'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 336 bin 966'ya ulaştı.