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Aktüel Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor
Aktüel

Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 00:19:02 -
Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor

TUNUS (AA) - Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uçuşların, iki ülke arasında varılan sağlık protokolü anlaşması gereğince Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyici tedbirler çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, Tunus ve Libya arasında iki ülke vatandaşlarının ulaşım esnasında uyacakları Kovid-19 tedbirlerini içeren bir protokol imzaladığını açıklamıştı.

Tunus, 17 Mart'ta havalanlarını yurt dışından ülkeye geliş yönündeki uçuşlara kapattığını, 27 Haziran'da uçuşları kısmen başlattığını duyurmuştu.


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