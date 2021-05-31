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Dünya Tunus ve Katar arasında Libya görüşmesi
Dünya

Tunus ve Katar arasında Libya görüşmesi

Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Tunus Başbakanı Hişam Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya'yı görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:52:00 -
Tunus ve Katar arasında Libya görüşmesi

Tunus Başbakanı Hişam Meşişi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Meşişi üç günlük ziyaretinin son gününde Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Libya'daki son durumda gelinen noktanın yanı sıra iki ülke arasında ekonomi ve yatırım başta olmak üzere iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Resmi ziyaret için 28 Mayıs'ta Katar'a gelen Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi tarafından karşılanmıştı.

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