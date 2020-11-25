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Aktüel Tunus ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Tunus ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:32:46 -
Tunus ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Tunus ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 73'er kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1017 yeni vaka tespit edildi, 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1457 kişi iyileşti.

Son verilerle Tunus'ta virüs kaynaklı toplam can kaybı 2 bin 935'e, vaka sayısı 90 bin 213'e yükselirken, tedavi sonucu iyileşenlerin sayısı ise 65 bin 303'e ulaştı.

- Fas

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 5 bin 469'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre salgında son 24 saatte 3 bin 999 yeni vaka tespit edildi. Son rakamlarla vaka sayısı da 331 bin 527'ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 118 artışla 279 bin 276 oldu.


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