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Aktüel Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:23:25 -
Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 17, Cezayir'de 14 kişi öldü.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 17 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 443 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1920'ye, vaka sayısı 71 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da değişmeyip 48 bin 103'te kaldığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 642 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 62'ye, vaka sayısı da 62 bin 693'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 288 artarak 42 bin 325'e ulaştı.

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