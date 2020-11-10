Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 17, Cezayir'de 14 kişi öldü.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 17 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 443 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1920'ye, vaka sayısı 71 bin 569'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısının da değişmeyip 48 bin 103'te kaldığı kaydedildi.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 642 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 62'ye, vaka sayısı da 62 bin 693'e yükseldi.
Hastalığı atlatanların sayısı ise 288 artarak 42 bin 325'e ulaştı.