Tunus ve Cezayir, Libya krizi için barışçıl çözüm konusunda hemfikir

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, Libya krizine dış müdahaleyi durduracak barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ray ve Bukadum, başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Ray, iki ülkenin Filistin ve Libya başta olmak üzere çeşitli bölgesel meselelere bakış açılarının aynı olduğunu söyledi.

Ray, "Dış müdahaleleri bertaraf etmek için Libyalılar arasında uzlaşmacı ve barışçıl bir çözüm arıyoruz. Libya'da etkin olan tüm güçleri, dış müdahaleyi durduran ve Libya için iyi bir geleceğe kapı açan uzlaşmacı siyasi çözüme yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.



Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum da ülkesi ile Tunus'un ikili ilişkiler ve bölgesel konularda uzlaşı içerisinde olduğunu ifade etti.

Sağduyunun hüküm sürmesini, Libya'nın çıkarlarının desteklenmesini ve müreffeh bir devletin inşasını sağlayacak siyasi çözüm için Libyalıların diyalog masasına oturmasını ümit ettiklerini dile getiren Bukadum, "Orada petrol veya herhangi bir ekonomik çıkarımız yok. Biz, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, bugün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından da kabul edilmişti. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştı.





