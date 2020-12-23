Tunus sokağa çıkma kısıtlamasını 15 Ocak'a kadar uzattı, yılbaşı kutlamalarını yasakladı

ANKARA (AA) - Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkede akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Ocak'a kadar uzatıldığını ve yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamaların yasaklandığını duyurdu.

Tunus hükümeti yaptığı yazılı açıklamada salgın tedbirleri kapsamında Ekim ayından itibaren ülkede akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Ocak tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Ayrıca, yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamaların yasaklandığı paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Tunus'ta virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 237'e yükselirken son 24 saat içinde 38 kişi hayatını kaybetti.



Açıklamada, 1605 yeni vaka tespit edildiği, aktif vaka sayısının da 123 bin 323'e çıktığı aktarıldı.

Tunus makamları, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan koronavirüs aşısı sipariş ettiklerini açıklamıştı.







