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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Yolsuzluk olduğu müddetçe sürdürülebilir kalkınma mümkün değil"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Yolsuzluk olduğu müddetçe sürdürülebilir kalkınma mümkün değil"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:18:16 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Yolsuzluk olduğu müddetçe sürdürülebilir kalkınma mümkün değil"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yolsuzluk olduğu müddetçe sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Katar Başsavcısı Katar Ali bin Fıtıs el-Merri'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Tunus'un "5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" etkinliğine ev sahipliği yapması konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Said'in "İnsanlığın yolsuzluğa karşı direnmesi ve adalete ulaşmasının zamanı geldi. Ülkeleri çökerten ve insanların ahlaki değerlerini temellerinden sarsan yolsuzluk olduğu müddetçe sürdürülebilir kalkınma mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, görüşmeyle Tunus ve Katar arasındaki kardeşlik ve iş birliği yoluyla ortak noktaların artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

5. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri'nin 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gününde verilmesi planlanıyor.

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