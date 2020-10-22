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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus, Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus, Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:52:58 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus, Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Libya'daki krizden en çok etkilenen devletlerden biri olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kays Said, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı kabul etti. Görüşmede Libya'daki kriz ele alındı.

Tunus'un kasımda Libyalı taraflar arasında yürütülecek müzakerelere ev sahipliği yapacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Said, "Tunus, kardeş Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden biri." dedi.

Libyalıların, Libya halkının iradesini yansıtan çözümler aramak zorunda olduğunu kaydeden Said, gerekli olsa bile yabancı ülkelerin şu aşamada müdahale etmemesi gerektiğini, müdahale eden ülkelerin sayısı arttıkça işlerin daha da karmaşık bir hal aldığını söyledi.

Libyalıların, istediklerini seçebileceklerine inandığını dile getiren Said, Libya'nın bölünmesine karşı olduklarını ve Libya halkının yanında durduklarını vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Tunus'un ev sahipliği yapacağı Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçlerin, Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan, mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmasıyla, siyasi çözüm arayışları ve müzakereler yeniden ivme kazanmıştı.

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