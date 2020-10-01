  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Savunma Bakanı Esper ile Libya krizini görüştü
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Savunma Bakanı Esper ile Libya krizini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:52:05 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Savunma Bakanı Esper ile Libya krizini görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Libya'daki krizin çözüm yollarını görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ABD Savunma Bakanı Esper'i Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Esper'i kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Said, ülkesinin, Libya'nın birliğini ve istikrarını koruyacak bir siyasi çözüm bulmaya yönelik tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Said, son zamanlarda Libya dosyasında nispeten olumlu gelişmelerin kaydedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma Bakanı Esper de ülkesinin Libya krizi konusunda Tunus ile aynı görüşe sahip olduğunu ifade etti.

Esper, ABD'nin Libya'daki krizi sonlandıracak ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak barışçıl bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Esper, ülkesinin güvenlik ve savunmanın yanı sıra çeşitli alanlarda Tunus ile iş birliğini artırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Ukrayna'dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan Azerbaycan açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ''Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi’’ dedi...
Azerbaycan ordusu perişan etti... İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri
Dünya

Azerbaycan ordusu perişan etti... İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri

Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermeni askerleri cepheden kaçarken işgalden kurtarılan bölgelerde etkisiz hale getirilen Er..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay