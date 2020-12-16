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Aktüel Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:32:36 -
Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41, Cezayir'de 14 ve Lübnan'da 13 kişi hayatını kaybederken, Yemen'de ise sadece bir vaka tespit edildiği duyuruldu.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1483 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 919 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 956'ya yükselirken hasta sayısı da 113 bin 241'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 86 bin 801'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 466 yeni vaka tespit edildiğini, 419 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamamaya göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 623'e, vaka sayısı ise 93 bin 65'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 61 bin 367'ye ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1264 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle Lübnan'da toplam can kaybı 1223'e, vaka sayısı 148 bin 877'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 207 oldu.

- Yemen

Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 85'a yükseldiği, bunlar içinde 1384 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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