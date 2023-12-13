Tünellere deniz suyu basılıyor iddiası! Aralıksız İHA uçuruyorlar

Özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde insansız hava araçları uçmaya başlamış durumda. Zaten günlerdir özellikle bölgede çok sayıda gözlem ve İHA'ların uçtuğunu yayınlarımızda söylemiştik ki bunun da istihbarat amaçlı olduğunu ifade etmiştik.

Yani tünellerin yerinin tespit edilmesi için son 3 gündür çok yoğun bir şekilde insansız hava araçlarının uçtuğunu aktaralım. Hatta canlı yayında o görüntüleri izleyicilerle buluşturmuştuk.

Tünellere deniz suyunun basılmasıyla ilgili konu ki günlerdir konuşuluyor. Ben aslında yayınlarda şunu söylemiştim, bir süre daha rafa kalkabilir çünkü rehinelerin tünellerde olduğu bilgisi İsrailli istihbaratta paylaşılmıştı. İşte bu konuya dair de önümüzdeki günlerde bir takas anlaşması olabilir. Takas anlaşmasından sonra tekrar tünellere deniz suyu basma iddiası gerçekleşebilir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GAZZE ŞERİDİ’NİN KUZEYİNDE UÇUYOR

Şunu ifade edelim ki, henüz bu konuya dair net bir bilgi yok. Ama biraz önce söylediğim gibi insansız hava araç özellikle 3 gündür çok yoğun şekilde Gazze şeridinin kuzeyinde uçuyor. Çok ciddi gözlem ve istihbarat toplamaya çalışıyor ki bunun en yegâne sebebi her zaman yayınlarda söylediğimiz gibi tünellerin tam olarak yerini tespit etmek.

TEL AVİV'DE NELER OLUYOR?

Tel Aviv'de aslında gün aşırı protestolar devam ediyor. Kalabalık olmasa da yine Netanyahu'ya karşı ciddi protestolar var. Özellikle cumartesi günleri sayının bini geçtiği anlarda oluyor.

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Sadece Netanyahu karşıtı değil, aynı zamanda savaş karşıtı protestolar da düzenleniyor. Yani televizyon üç farklı noktasında, üç ayrı protesto düzenleniyor. Birincisi Netanyahu karşıtı, ikincisi savaş karşıtı, üçüncüsüde Netenyahu destekler cinste protestolar düzenleniyor.

PEKİ BUNLARIN FARKI NE?

Öncelikle Netanyahu karşıtı söylemler, bildiğimiz savaşın olmaması gerektiğini söyleyen bir gruptan çıkıyor, diğerleri de tamamen rehinelere yönelik kurtarılması gereken bir protestodan bahsediyoruz.

Yani aslında ne savaş ile ilgileniyorlar ne de hükümetle ilgileniyorlar. Tamamen rehinelerin kurtarılması için televizyon de İsrail hükümetine çok ciddi bir baskının olduğunu da aktaralım ve son olarak şunu da ifade etmek isterim, geride bıraktığımız gün İsrail medyasından meslektaşlarımızla sınırda konuşma fırsatı yakaladık.

Önümüzdeki günlerde takas anlaşmasına yönelik gelişmelerin olacağını söylediler. Sabah saatlerinde de İsrail Kanal 12 ile İsrail Kanal 13, ayrı ayrı 2 haber paylaştı.

İsrail Kanal 12, arabulucuların yeni takas anlaşmasına ilişkin ‘önerileri dinlemeye hazır’ manşetini attı.

İsrail Kanal 10, ‘saat üçte yeni bir mahkum değişimi anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması için koşullar olgunlaştı’ denildi.

Yani aslında bir nevi Netanyahu'ya değişmesi gerektiği, hükümetinin de değişmesi gerektiği mesajıyla ilgili buranın basın enformasyon birimi CPO’dan geride bıraktığımız saat diliminde WhatsApp gruplarına Netanyahu'nun açıklaması ile ilgili bir mesaj paylaşıldı.

Netanyahu bir yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında hem ABD’ye hem de Biden'a teşekkür eden sözler kullandı ve 'Her savaşın ilk gününden bulunduğumuz güne kadar Biden’ın her noktada bizi destekledi' dedi ve Biden’ın son açıklamalarına dair de henüz bir yanıt gelmedi.