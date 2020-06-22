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Gündem

Tunceli'nin TKP'li komünist Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na koronavirüs şoku

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:31:00 -
Tunceli'nin TKP'li komünist Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'na koronavirüs şoku

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs test sonucunın pozitif çıktığını duyurdu.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır..." diye yazdı.

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