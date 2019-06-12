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Tunceli'den acı haber! Şehidimiz var

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
Tunceli'den acı haber! Şehidimiz var

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
  1. Tunceli
  2. Tunceli Devlet Hastanesi

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  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc27 dk önce
    TUNCELİ; KOMÜNİST,CHPLİ,HDPLİLERİN KALESİ,ESKİ SÜRGÜN YİYEN ERMENİLER KİMLİK DEĞİŞTİRİP YAŞAYANLAR ORDA,PiKaKa ve SOL KALESİ,GEBERTİLEN PiKaKa leşlerinin cenazeleri cem evlerinde kılınıyor, ...NASIL BİR ŞEHİR ORASI SANKİ HUSUSEN .

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