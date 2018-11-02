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Tunceli'den acı haber geldi!

Tunceli'de bulunan Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapmakta olan bir asker, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 11:20
Tunceli'den acı haber geldi!

Tunceli'de vatani görevini yapan bir jandarma er, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen ismi öğrenilemeyen bir jandarma er, arkadaşları tarafında yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi.

Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı. Asker, karakola sevk gedilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:20
  1. Tunceli
  2. şehit

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  • NAZİFNAZİF43 dk önce
    RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN İNŞAALLAH.AİLESİNE SABIRLAR İHSAN ETSİN.
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