  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli'de "Vefa"lı eller sokak hayvanları unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:27:02 -
Tunceli'de "Vefa"lı eller sokak hayvanları unutmadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerinden oluşan ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşmalara devam eden ekipler, mahallelerde karşılaştıkları sokak hayvanlarını da besledi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar, sokaklardaki can dostlarımızı unutmadılar." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı