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Aktüel Tunceli'de Kovid-19 salgını nedeniyle feribotlarda tedbirler arttırıldı
Aktüel

Tunceli'de Kovid-19 salgını nedeniyle feribotlarda tedbirler arttırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:27:27 -
Tunceli'de Kovid-19 salgını nedeniyle feribotlarda tedbirler arttırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çemişgezek ve Pertek ilçeleri ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotlarda bazı ek tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Çemişgezek ve Pertek ilçeleri ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotlarda bulunan kantin ve kafeteryaların Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Feribotta bulunan vatandaşlarımızın yolculuk süresince araçlarından inmemesi yönünde anonslar yapılacak. Salgın tedbirlerinin feribotlarda denetimi kapsamında, her feribot seferinde 1 polis, 1 zabıta ve 1 güvenlik koruyucusu görevlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayış ve bitiş saatlerinde feribotlarda yaşanabilecek yoğunluk ve sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek amacıyla belirtilen saatlerde feribot sefer sayıları artırılacak. Feribot iniş-binişlerinde yapılan denetimler sıklaştırılacak ve bu hususta alınabilecek tedbir ve uygulamalar Pertek ve Çemişgezek kaymakamlıklarımızca planlanacak."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı vurgulandı.

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