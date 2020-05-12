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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 129 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:14:23 -
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 129 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 129 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Baraj gölünde sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Şanlıurfa ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Suda görüş mesafesinin çalışmaya uygun hale gelmesiyle beraber dalışlara devam eden dalgıç polisler, belirlenen alanlarda aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK ekipleri de gün boyu göl yüzeyinde ve kıyılarda geniş bir alanda botlarla arama yaptı.

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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