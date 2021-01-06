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Aktüel Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu
Aktüel

Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:03:42 -
Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda, elektrik direğinden kaçak aldıkları akımı suya vererek avlanan kişiler, çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü yakınlarında, çayda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Köylülerden Ümit Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak avcıların elektrik direğinden aldıkları akımı suya vererek balıklara zarar verdiğini söyledi.

Doğadaki canlıların korunması gerektiğini ifade eden Bayram, "Doğa hepimize yetiyor, insanların bu kadar açgözlü olmasına gerek yok. İnsanın elini vicdanına koyması lazım, bu balıklar yanarak ölmüş. Bir insan evladı bunu yapmamalı." dedi.

Bayram, aynı bölgede daha öncede kaçak avcılarca elektrik direğinden kaçak alınan akımın suya verilmesiyle çok sayıda balığın öldüğünü belirtti.

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