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Aktüel Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
Aktüel

Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:42:17 -
Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hastalık tanısı konulan kişilerin olması dolayısıyla Örenceler köyü, salgın tedbirleri doğrultusunda karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

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