  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli’de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibi, şimdi de ev ev gezerek saz çalıp, onlarla türkü söylüyor.

2020-04-24 15:16:34 -
Tunceli’de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibi, şimdi de ev ev gezerek saz çalıp, onlarla türkü söylüyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de korona virüsle ilgili her türlü tedbir alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin ihtiyaçları valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda daha önce yalnız kalan sokağa çıkma kısıtlaması olanlara çiçeklerle kahvaltı servisi yapan grup, şimdi de talep üzerine sazlı sözlü evlerinde müzik dinletisi sunuyor. Grupta yer alan personelin çaldığı saza, eşlik eden yaşlılar, sıkılmadan güzel vakit geçirmenin tadını çıkartıyor.


Öte yandan, o anları Vali Tuncay Sonel ise "Kıymetli büyüklerimiz ister de biz yapmaz mıyız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı