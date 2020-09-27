  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuncel Kurtiz vefatının 7'nci yılında mezarı başında anıldı
Aktüel

Tuncel Kurtiz vefatının 7'nci yılında mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:49:56 -
Tuncel Kurtiz vefatının 7'nci yılında mezarı başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 7'nci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince, Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki anma töreninde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Kurtiz'in yakınları, dostları ve hayranlarının katıldığı etkinlikte, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, sanatçı anısına bir şiir seslendirildi.

Diğer Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuncel Kurtiz'i mütevazı bir törenle andıklarını söyledi.

Kurtiz'in de çok mütevazı bir kişiliğinin olduğunu belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Sanatçıyı bazılarımız sadece dizilerde tanıdık ama dizilerden çok daha fazlası vardı. Hatta öncesi vardı, biz ondan öncesini tanıyorduk. Herkesin derdine bir şekilde katkı vermiş ya da omuz vermiş birisiydi Tuncel Kurtiz. Bu anlamıyla kendisini tanıdığımızdan beri hep böyle takdirle, saygıyla karşılıyorduk. Öldükten sonra da aynı saygıyla sevgimiz çoğalarak devam ediyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal!
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavir..
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı