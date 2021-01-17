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Yerel Tunca Nehri'nin debisi düştü taşkın suyu çekilmeye başladı
Yerel

Tunca Nehri'nin debisi düştü taşkın suyu çekilmeye başladı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle taşkın suyu da çekilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:13:00 -
Tunca Nehri'nin debisi düştü taşkın suyu çekilmeye başladı

Havzasındaki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak hafta başında debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp seviyelerine yükselen Tunca Nehri'nin yatağına yakın tarım arazileri, köy yolları ve Sarayiçi'nde taşkınlar yaşanmıştı.

Hafta ortasından itibaren düşmeye başlayan suyun debisi, bugün Suakacağı istasyonunda saniyede 82 metreküp olarak ölçüldü. Su debisinin düşmesiyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'ndeki taşkın suyu da çekilmeye başladı.

Güreşlerin yapıldığı er meydanı ve heykellerin bulunduğu bölümdeki suyun seviyesinde düşüş görülürken, nehrin geçtiği bölgedeki su seviyesinde değişme olmadı.

Yağış beklenmeyen kentte nehrin seviyesinin önümüzdeki hafta normale döneceği tahmin ediliyor.

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