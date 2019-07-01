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Tunç Soyer’in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla ilgili açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in belediye bünyesinde personel olarak görev yaptığı iddialarını yalanladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:19
Tunç Soyer’in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla ilgili açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in belediye bünyesinde personel olarak görev yaptığı iddialarını yalanladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in belediye bünyesinde personel olarak işe başladığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Büyükşehir açıklamasında, iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Son günlerde bazı yayın organları tarafından bir ekran görüntüsüne dayanarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in belediye bünyesinde personel olarak görev yaptığı iddiası gündeme taşınmıştır. Art niyetli bir şekilde hazırlandığı şüphe götürmeyen söz konusu haberler kamuoyu nezdinde itibar görmese de konuya ilişkinaçıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki; sayın Neptün Soyer’in büyükşehir belediyesinde personel olarak görev yaptığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.Çağdaş bir Türk kadını olarak kendisinin sahip olduğu statü ve de Soyer ailesinin değer yargıları gereği böyle bir işleyiş ve uygulamanın gündeme bile gelmesi söz konusu değildir.Bununla birlikte bu asılsız iddiaya kanıt olarak gösterilen ekran görüntüsündeki listeye Neptün Soyer’in isminin nasıl ve hangi gerekçelerle yazıldığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan inceleme ise devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:19
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