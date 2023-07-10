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Ekonomi Tunç Şatıroğlu altın yumurtlayan tavuğun adresini verdi! 'Ünlü milyarderler bile alın diyor'
Ekonomi

Tunç Şatıroğlu altın yumurtlayan tavuğun adresini verdi! 'Ünlü milyarderler bile alın diyor'

Yeniakit Publisher
2023-07-10 23:22:00 -
Tunç Şatıroğlu altın yumurtlayan tavuğun adresini verdi! 'Ünlü milyarderler bile alın diyor'

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, dünyadaki yüksek enflasyon ortamında en çok kazandıracak o varlıkları resmen açıkladı.

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın yumurtlayan tavuğun adresini söyledi. YouTube hesabından çektiği video ile yüksek enflasyon ortamında en çok kazandıracak o varlıkları paylaştı. Yatırımcıların bu varlığı bütün parasıyla değil, düzenli olarak alması gerektiğini de ifadelerine ekledi.

Dünyaca ünlü bir numaralı borsa milyarderi Warren Buffet gibi borsa guruların da bu yöntemi kullandığını kaydeden Tunç Şatıroğlu yatırımcılara, "Alın ve kenara koyun" dedi.

Tunç Şatıroğlu yatırım için Amerikan borsalarındaki fonların incelenebileceğini belirtti.

Düzenli olarak TL ile Amerikan borsalarına yatırım yapılabileceğini söyleyen Tunç Şatıroğlu, "Amerikan borsasına yatırmakta bir problem yok. Warren Buffet gibi yatırım guruları bunu tavsiye ediyorlar. Çünkü Amerikan borsasında yön hep yukarı. Bir sene düşebiliyor. Nadiren iki sene üst üste de düşebiliyor. Üç sene üst üste düşmesi belki yirmi senede bir oluyor o kadar. Ama 4 sene diye bir şey yok. Uzun vadede kaldığınızda hep kazanıyorsunuz, hep kazanıyorsunuz. O yüzden tavsiye edilen şey alıp bir kenara koymanızdır" dedi.

Aracı kurum ile alınabileceğini kaydeden Şatıroğlu yatırım fonu olarak da alınabileceğini de söyledi. Şuanda çok şiştiğini ancak genel olarak trendin hep yukarı olduğunu vurgulayan Şatıroğlu aynı zamanda vadesi olan, özel bankanın eurobondun da alınabileceğini belirtti.
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Yatırımcılara uyarı da yapan uzman isim, "Düzenli olarak alacaksanız alabilirsiniz. Ama bütün paranızla alacaksanız ki tavsiye etmiyorum öyle bir şey, almayın." dedi.

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