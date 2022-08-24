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Siyaset Tunç: 20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık
Siyaset

Tunç: 20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 21:59:00 -
Tunç: 20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık

  Yeni Akit    ANKARA 

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık” dedi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık. Bir taraftan ülkemizi her alanda büyütürken, demokrasi çıtasını yükseltirken diğer yandan milli irade düşmanlarına, darbeci vesayetçi anlayışa geçit vermedik. Bu başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik, milletimize şükran borçluyuz” diye konuştu.

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