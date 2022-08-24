Tunç: 20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık” dedi.
Yeni Akit ANKARA
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık” dedi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “20 yıldan bu yana eser siyaseti yaptık. Bir taraftan ülkemizi her alanda büyütürken, demokrasi çıtasını yükseltirken diğer yandan milli irade düşmanlarına, darbeci vesayetçi anlayışa geçit vermedik. Bu başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik, milletimize şükran borçluyuz” diye konuştu.