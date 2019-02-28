TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim göreve başladı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi olağan genel kurulun ardından yeni yönetim göreve başladı. TÜMSİAD Konya Şube Başkanlığına seçilen Ahmet Serçe, dün olduğu gibi bundan sonrada birlikte hareket ederek, ortak akıl ve sağduyu ile hedefleri doğrultusunda adımlar atacaklarını söyledi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı İnşaat Mühendisi Ahmet Serçe, derneklerinin kadim medeniyetimizden aldığı güçle emeğin, alın terinin simgesi yerli ve milli büyük Türkiye idealinde üretmeye ve hizmet etmeye çalışan, erdemli ve ahlaklı iş adamlarının sesi olduğunu kaydetti.

Bu anlayıştan hareketle, hak ve adaleti savunarak yüksek ahlaki değerlere sahip, girişimci, yeniliğe açık ve kendini geliştirebilen bir yapıyı canlı tutmak istediklerini vurgulayan Ahmet Serçe, “Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için iyi bir ticari ağ ile katma değeri yüksek üretime öncülük etmek arzusundayız. Amacımız sektörel sorunlara çözüm üretmek, yatırım alanlarının geliştirilmesi, kobilerin rekabet gücünün, ihracatın ve istihdamın artırılması olacaktır. Yeni pazarlar ve güvenilir limanlar düzleminde, Türk Liramızı itibarlı kılabilme, faiz kıskacından uzak tutabilme adına gece gündüz işbirliğine açık olacak, ticari hayatımızı olabildiğince sağlıklı bir zeminde tutacağız” dedi.

“Çimento fikirlerle varlığımızı sürdüreceğiz”

Ahmet Serçe, Türkiye’nin ebedi var olabilmesi için ilkeli sivil bir inisiyatif anlayışına hakim olduklarını dile getirerek şöyle konuştu; “Heyecanımızı ve enerjimizi hedeflerimiz doğrultusunda seferber etmek en önemli sermayemiz olurken, bizleri gelenekten geleceğe taşıyan değerlerimiz de en büyük potansiyelimiz olacaktır. Çünkü anlayışımız, küresel güçler karşısında yılmayan ve yorulmayan güçlü bir Türkiye’nin ebedi var olabilmesi için, ilkeli, ayakları yere sağlam basan bir sivil inisiyatif anlayışıdır. Onun içindir ki, rüzgara göre yön değiştirmeden bu vatanın asli unsuru herkesi paydaşımız görecek, hedeflerimiz doğrultusunda geliştireceğimiz çimento fikirlerle varlığımızı sürdüreceğiz.”

Yıl dönümü nedeniyle 28 Şubat postmodern darbeye de değinen Ahmet Serçe, 22 yıl önce ülkemizin yakın siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu sürecin çok yönlü mağduriyetlere yol açarak travmalara neden olduğunu hatırlattı. Serçe, o dönem demokrasi mücadelesinde gösterdiği direnç ve duruşu ile savunan adam olarak tarihe geçen merhum Necmettin Erbakan’ı da rahmetle andı.

Yeni göreve seçilen TÜMSİAD Konya Şubesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Başkan Ahmet Serçe. Yönetim kurulu üyeler; Mehmet Bilgeç, Uğur Erdoğmuş, Ferhat Özkan, Mehmet Erdemli, Mehmet Uzundemir, Talat Akpınar, Mehmet Şimşek, Ali Rıza Özger, Mehmet Emin Büyükbayram, Ahmet Baki Nalvuran, Sabit Esen, Abdullah Işık, Mevlüt Yıldırım, Recep Kardaş, Mehmet Bircan, Metin Uysal, Süleyman Hilmi Battal ve Ali Bulut Eryiğit.