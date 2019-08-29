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TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe: “Türk milleti vatanı için canını seve seve feda eder”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Türk milletinin söz konusu vatan olunca hangi şartta olursa olsun canını seve seve feda edebileceğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe: “Türk milleti vatanı için canını seve seve feda eder”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Türk milletinin söz konusu vatan olunca hangi şartta olursa olsun canını seve seve feda edebileceğini söyledi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Türk tarihinin her anı destansı kahramanlıklarla dünyaya örnek olduğunu kaydetti.


Türk milletinin vatanı, birliği ve beraberliği söz konusu olunca hangi şartta olursa olsun hiç düşünmeden canını seve seve feda edebildiğini vurgulayan Serçe, “Çok geriye gitmeden 3 yıl önce 15 Temmuz’da da tüm dünyaya gösterdik ki, her Türk, onuru, bağımsızlığı, her köşesi atalarının kanıyla sulanmış toprağı, bayrağı, milletinin bölünmez birliği için bütün varlığıyla mücadele edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı iç ve dış güçlerin her türlü saldırılarına uğradığımız bu günlerde de birlikteliğimizi artıracaktır. Bu anlamlı zaferin yıldönümünde vatanımızın bütünlüğü, Türk Milletinin bağımsızlığı ve geleceği uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
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