Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

AKKUYU NGS’NİN MERSİN VE BÖLGEYE KATKISI Akkuyu NGS’nin inşa edildiği Mersin'le birlikte, tüm Türkiye için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Dedusenko, projenin Türkiye ekonomisine yapılan en büyük doğrudan yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Dedusenko, santralin etrafında şehirlerin büyüdüğünü, nüfusun arttığını belirterek, "Personelimizin kullandığı bir hizmet pazarı ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak, tüm ekonomi bu açıdan çok iyi gelişiyor. Türk şirketlerinin projeye katılımından kaynaklanan Türkiye'deki yerelleşme ve vergilerden elde edilen etkinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Akkuyu NGS’de çalışan Türk mühendislere de değinen Dedusenko, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 300 kişi eğitim gördü. Bu kişiler önde gelen 3 ayrı Moskova üniversitesinde eğitim gördü ve şimdi bu üniversiteler arasına Kazan Üniversitesi de dahil oldu. Bu eğitim programına 300 öğrenci daha katılacak. Bu kişiler de yakın gelecekte Türkiye’de mühendisleri eğitecek kişiler olacak. Bu Akkuyu NGS’nin ülkenin eğitim ve mühendislik sektörü üzerindeki etkisini göstermekte." Dedusenko, santralin inşaat sürecinde yaklaşık 2 bin Türk şirketinin yer aldığını ve almaya devam ettiğini kaydederek, "Şu anda 350 şirket sözleşmeli olarak inşaat, tedarik gibi işlerde yer alıyor. Türkiye’deki projede kullanılan malzemelerin neredeyse tamamı Türk malı." dedi. Dedusenko, santral çevresindeki konaklama yerlerinin de işçiler, mühendis kadrosu, aile üyeleri nedeniyle yıl boyunca dolu kaldığını sözlerine ekledi.