  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinde birinci ünitenin 2026’da devreye alınacağını, Çinli ortaklarla Siemens krizinin aşıldığını ve projenin ekonomiye 11 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı.

#1
Foto - Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğunda tarihi bir eşiğe gelindi. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için 2026 yılının "devreye alma yılı" olacağını müjdeledi. Alman Siemens şirketinin tedarik etmediği kritik ekipman krizinin Çinli ortaklarla hızlıca aşıldığını belirten Dedusenko, birinci ünitenin elektrik şebekesine bağlanması için gerekli testlerin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

#2
Foto - Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

Siemens’in taahhüt etmesine rağmen tedarikini gerçekleştirmediği gaz yalıtımlı şalt tesisi sistemine ilişkin konuşan Dedusenko, "Gaz yalıtımlı şalt tesisi sistemi, bir nükleer santralin ana bileşenlerinden biri. Bu, elektrik enerjisinin Türkiye’nin enerji iletim sistemine verilmesini sağlayacak. Yani, santral hazır olsa bile, bu sistem olmadan güç dağıtımı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

Rosatom’un güçlü ve çeşitlendirilmiş tedarik ağına sahip olduğuna işaret eden Dedusenko, "Elbette, hangi ekipmanın neyle değiştirilebileceğini biliyoruz. Bu kararı çok hızlı şekilde aldık. Çinli ortaklarımızla çok hızlı bir iş birliği içinde, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve meslektaşlarımızla birlikte, tüm bunları organize etti ve alternatif bir tedarik sağladık." dedi. Dedusenko, bu yıl birinci ünitenin güç dağıtımı için gerekli olan gaz yalıtımlı şalt tesisinin ilgili kısmının montajlandığının ve gerekli testlerin de yapıldığının altını çizerek, "Ekipmana Türkiye enerji sisteminden gerilim verdik ve tüm otomasyon sistemleri düzgün bir şekilde çalıştı. Bu aşamanın tamamlandığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar çok uyumlu çalışmalar sayesinde gerçekleşti. Burada sadece Rosatom değil, Türk tarafı da önemli bir rol oynamakta." diye konuştu.

#4
Foto - Akkuyu’da nükleer enerji için tarih verildi: İlk şalter 2026’da kalkıyor!

AKKUYU NGS’NİN MERSİN VE BÖLGEYE KATKISI Akkuyu NGS’nin inşa edildiği Mersin'le birlikte, tüm Türkiye için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Dedusenko, projenin Türkiye ekonomisine yapılan en büyük doğrudan yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Dedusenko, santralin etrafında şehirlerin büyüdüğünü, nüfusun arttığını belirterek, "Personelimizin kullandığı bir hizmet pazarı ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak, tüm ekonomi bu açıdan çok iyi gelişiyor. Türk şirketlerinin projeye katılımından kaynaklanan Türkiye'deki yerelleşme ve vergilerden elde edilen etkinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Akkuyu NGS’de çalışan Türk mühendislere de değinen Dedusenko, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 300 kişi eğitim gördü. Bu kişiler önde gelen 3 ayrı Moskova üniversitesinde eğitim gördü ve şimdi bu üniversiteler arasına Kazan Üniversitesi de dahil oldu. Bu eğitim programına 300 öğrenci daha katılacak. Bu kişiler de yakın gelecekte Türkiye’de mühendisleri eğitecek kişiler olacak. Bu Akkuyu NGS’nin ülkenin eğitim ve mühendislik sektörü üzerindeki etkisini göstermekte." Dedusenko, santralin inşaat sürecinde yaklaşık 2 bin Türk şirketinin yer aldığını ve almaya devam ettiğini kaydederek, "Şu anda 350 şirket sözleşmeli olarak inşaat, tedarik gibi işlerde yer alıyor. Türkiye’deki projede kullanılan malzemelerin neredeyse tamamı Türk malı." dedi. Dedusenko, santral çevresindeki konaklama yerlerinin de işçiler, mühendis kadrosu, aile üyeleri nedeniyle yıl boyunca dolu kaldığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Ayyaşlar Bayramı" Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Gündem

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Tarihçi Murat Bardakçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, merhum Kamer Genç’in mezarı başında rakı d..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
Sosyal medyada çok tartışıldı! Eyüp Sultan Camii'ndeki olayın aslı ortaya çıktı
Gündem

Sosyal medyada çok tartışıldı! Eyüp Sultan Camii'ndeki olayın aslı ortaya çıktı

Eyüp Sultan Camisi avlusunda daha önceden kuruyan akasya ağacının üzerini saran sarmaşığın yükünü kaldıramayarak devrildiği ortaya çıktı...
Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"
Gündem

Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Türk hekim Fahrettin Er, Batı'nın sömürerek fakirleştirdiği Afrika'daki yokluk ve dramı başından geçen bir olayla anlattı. İşte duygulandıra..
Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş
Gündem

Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş

Umrede Menzil sofisi gibi şov yaparak pozlar veren Tanju Özcan’ın ayağının tozuyla şatafatlı hayatına kaldığı yerden devam ettiği ortaya çık..
Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri
Siyaset

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

Adana’da İYİ Parti’den 5 ilçe başkanı istifa etti. Yapılan ortak açıklamada "Müdahaleler, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23