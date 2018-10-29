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Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri: Sarri'yi getir, bu kadro iş yapmaz

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 03:16
Tümer Metin'den Fenerbahçe sözleri: Sarri'yi getir, bu kadro iş yapmaz

Bu güne kadar Fenerbahçe'yi takip eden takımı bilen bir teknik direktör olması lazım. Yani bugün başına geçecek, bugün tanımayacak Fenerbahçe'yi. Böyle bir teknik adamın istenilen zıplamayı yaptıracağını düşünüyorum.

Bunu yabancı bir teknik adam yapabilir mi? Türk teknik adam olmalı.

KARAR AĞIR OLDU

Cocu'nun maç sonrasında basın toplantısına çıkartılmama kararı ağır oldu. Çıkıp, konuşabilir ve veda edebilirdi

YİNE BİR ŞEY OLMAYACAK(TÜMER METİN)

Şu anki Fenerbahçe'yi bilen biri olmalı, son 10 haftalık periyoda hakim biri ancak faydalı olabilir. Dünyanın en iyi hocalarından birini getirin, yine bir şey olmayacak.

SARRI'Yİ GETİRSEN DE...

Cocu'yu gönderip istersen Sarri'yi getir, bu kadro iş yapmaz. Zamanında en iyisiyle çalıştım. O dönem Del Bosque'den daha büyük hoca var mıydı? Olmuyor ama bizim ülkemiz başka. Nabza göre şerbet zamanı.

5 GÜNLÜK SÜRE YETMEZ

Beklenilen ve istenilenle yola çıkmak için 5 günlük süre yetmez. 5 gün sonra derbi var. Şu an başka bir şey oynamak lazım. Hedefe yürüyeceksin. Kazanma odaklı olacaksın.

SADIK BİR ANKARAGÜCÜ

Uzun yıllardır, Anadolu'dan bir takımın gelip, bu kadar iyi performans gösterip kazandığını hatırlamıyorum. Maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun her alanına hakim ve bir plana sadık bir Ankaragücü vardı."

MAZİ OYNAMIYOR

Çok uzun zamandır bu kadar kötü bir büyük takım da izlemedim. Bir şeyi doğru yaparsın, bir şeyi ya! Mazinin büyüklüğünü sonsuz saygıyla kabul ediyoruz ama mazi oynamıyor. Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ndeki Dja Djedje gibi bir tane oyuncusu yok.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 03:16
  1. Tümer Metin
  2. Fenerbahçe
  3. Ankaragücü
  4. Phillip Cocu

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