Tüm zamanların en güçlü Golf’ü: Golf R

GTI, GTI Clubsport, GTE ve GTD’nin ardından, marka şimdi de sekizinci Golf neslinin sportif amiral gemisi Yeni Golf R’ı pazara sunuyor. Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü 320 PS güce sahip, dört tekerlekten çekişli yeni Golf R 420 Nm tork üretiyor. Spor otomobilin beşinci versiyonu, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor, azami hızı ise 250 km/s.Golf R, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran, opsiyonel bir R-Performance paketiyle de tercih edilebiliyor.