Tüm Türkiye’nin konuştuğu olayda, gizli tanık, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde nasıl kaçtı? Tam 11 saat boyunca…

Ankara Emniyeti'ndeki “kumpas” iddiaları sonrası Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken bir yazı geldi. Olayın aydınlatılması gereken noktalarına tek tek temas eden Selvi, Hürriyet’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Bu olayda aydınlatılması gereken noktalar var.

1- Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Kıbrıs’tan Türkiye’ye gelmesi için yapılan telefon görüşmesindeki polis şefinin ısrarı amacını aşmış gözüküyor.

İFADESİNDE YER ALMIYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- Gizli tanık Serdar Sertçelik’in savcılıktaki 19 sayfalık ifadesinde ve daha sonra poliste verdiği ifadenin içinde AK Partili siyasetçilerin ismi geçiyor mu? Şu ana kadarki bilgi isimlerinin yer almadığı şeklinde.

DENETİMLİ SERBESTLİĞİ İHLAL

3- Serdar Sertçelik, ayağına elektronik kelepçe takılı olduğu halde 9 defa denetimli serbestliği ihlal ettiği halde neden tutuklanmadı? Kim ya da kimler göz yumdu? Elektronik kelepçenin takip edildiği Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Emniyeti’nde bu işin sorumluları kimler?

KURŞUNLANIYOR

4- Serdar Sertçelik, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde sevgilisiyle barda eğlenip, ardından gittiği işkembecide Ayhan Bora Kaplan’ın gece kulübünde güvenlik görevlisi olan şahıs tarafından iki bacağından vuruluyor. Hastanede ayağı alçıya alınıyor. Peki bu durumda neden mahkum koğuşuna alınmıyor?

NASIL KAÇTI

5- Serdar Sertçelik, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde nasıl kaçıyor? 11 saat boyunca elektronik kelepçe sinyal vermiyor mu?

6- Serdar Sertçelik’in kaçışıyla ilgili olarak bir komiser ve üç sivil gözaltına alındı. Bunlar kimin talimatı ya da koruması altında hareket etmişler? (…)”